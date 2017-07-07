«Почту России» возглавил Николай Подгузов

Генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» назначен Николай Подгузов.

До этого назначения она занимал пост заместителя главы Минэкономразвития. Кандидатура Подгузова была рекомендована Минсвязи премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Полномочия предыдущего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова были прекращены 1 июня в связи с истечением срока контракта. Временно предприятием руководила его первый заместитель Ольга Осина.

«На данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе. На посту генерального директора «Почты России» Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова», - цитирует сайт Минкомсвязи слова главы ведомства Николая Никифорова.