Почти 100 тысяч россиян претендуют на «дальневосточный гектар»
Почти сто тысяч граждан РФ подали заявки на получение «дальневосточного гектара», заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По его словам, подано более 90 тысяч заявок, а 15 тысяч заявок уже оформлены.
В феврале 2017 года стартовал третий этап реализации федеральной программы по безвозмездному предоставлению земли на Дальнем Востоке. Получить участок земли имеют право все граждане России, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Латыши могут исчезнуть через 100 лет
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии