Почти 100 тысяч россиян претендуют на «дальневосточный гектар»

Почти сто тысяч граждан РФ подали заявки на получение «дальневосточного гектара», заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, подано более 90 тысяч заявок, а 15 тысяч заявок уже оформлены.

В феврале 2017 года стартовал третий этап реализации федеральной программы по безвозмездному предоставлению земли на Дальнем Востоке. Получить участок земли имеют право все граждане России, сообщает «Экономика сегодня».