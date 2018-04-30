Почти 9 тысяч человек пришли на митинг «За свободный интернет»
В Москве проходит митинг против блокировки Telegram. Люди пришли на акцию с самолетиками – символами мессенджера.
Организатором митинга выступает Либертарианская Партия. Поддержать митингующих пришли депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, передает телеканал «Дождь».
По данным «Белого счетчика», к 15:00 на митинг собрались около 8,7 тыс. человек.
Ранее Таганский суд Москвы приостановил работу мессенджера на территории России до тех пор, пока руководство Telegram предоставит ключи для шифрования переписки пользователей.
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