Почти 9 тысяч человек пришли на митинг «За свободный интернет»

В Москве проходит митинг против блокировки Telegram. Люди пришли на акцию с самолетиками – символами мессенджера.

Организатором митинга выступает Либертарианская Партия. Поддержать митингующих пришли депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, передает телеканал «Дождь».

По данным «Белого счетчика», к 15:00 на митинг собрались около 8,7 тыс. человек.

Ранее Таганский суд Москвы приостановил работу мессенджера на территории России до тех пор, пока руководство Telegram предоставит ключи для шифрования переписки пользователей.