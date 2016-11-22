Почти 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Одинцове

Сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили в подмосковном городе Одинцово склад с 98 тысячами бутылок контрафактной алкогольной продукции.

Ведомство отмечает, что в ходе проверки помещений было выявлено хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Вся нелегальная алкогольная продукция была конфискована и вывезена на ответственное хранение.

По данному инциденту проводится административное расследование, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».