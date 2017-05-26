Почти 80 тысяч банок Red Bull пытались ввезти в Россию под видом чая

Более 19 тысяч литров безалкогольного энергетика Red Bull пытались провезти из Въетнама на территорию РФ под видом чайного напитка со вкусом тыквы.

Как уточняется в материале, контрафактный груз был задержан на российской таможне в Морском порту Владивостока.

В сообщении ведомства говорится, что в декларации на товары был чайный напиток со вкусом «Тыквы» и «Тамаринда», торговой марки Wonderfarm. Однако фактически в данном контейнере было обнаружено 77 тысяч банок напитка Red Bull.

Товар был задержан. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает «РИА Новости».