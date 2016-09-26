Почти 60 тонн поддельной водки изъяли в Чите

Полицейские в Чите изъяли примерно 58 тонн водки с фальшивыми акцизными марками на сумму более 22 млн рублей, передает Lenta.ru

«На одном из складов в Ингодинском районе Читы сотрудники полиции изъяли большую партию алкогольной продукции. На бутылках с водкой разного наименования были наклеены поддельные акцизные марки», — говорится в сообщении УМВД по Забайкальскому краю.

Отмечается, что собственник изъятой водки призналась, что знала о нелегальном происхождении алкоголя и намеревалась его реализовать. Возбуждено уголовное дело.