Почти 60 тонн поддельной водки изъяли в Чите
Полицейские в Чите изъяли примерно 58 тонн водки с фальшивыми акцизными марками на сумму более 22 млн рублей, передает Lenta.ru
«На одном из складов в Ингодинском районе Читы сотрудники полиции изъяли большую партию алкогольной продукции. На бутылках с водкой разного наименования были наклеены поддельные акцизные марки», — говорится в сообщении УМВД по Забайкальскому краю.
Отмечается, что собственник изъятой водки призналась, что знала о нелегальном происхождении алкоголя и намеревалась его реализовать. Возбуждено уголовное дело.
Следующая новость В ДТП на МКАД погибло 2 человека
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии