Почти сотня рейсов задержана и отменена в московских аэропортах из-за непогоды

Из-за снегопада, ледяного дождя и резкого похолодания в московских аэропортах задерживается и отменяется почти сотня рейсов.

Так, в «Шереметьево» задержано 47 рейсов и 72 отменено, в «Домодедово» задержано 23 рейса и восемь – отменены, еще один рейс задерживается во «Внуково», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Яндекс.Табло».

- В связи с резким похолоданием до отрицательных значений вслед за дождем на аэродромах может образоваться наледь, что ухудшит коэффициент сцепления шасси воздушных судов с поверхностью полос и рулежных дорожек. Поэтому вся уборочная техника приведена в усиленный режим: аэродромы превентивно обрабатываются реагентами, воздушные суда перед взлетом – противообледенительной жидкостью, - сообщил агентству источник в авиадиспетчерских службах.

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