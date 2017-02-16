Почти 80% россиян высказались против безвизового режима с Белоруссией

Большинство граждан России считают необходимым отменить безвизовый режим с Белоруссией. В пользу данной меры высказались 78% участников социологического опроса.

За сохранение свободного перемещения между двумя странами выступили только 16% респондентов.

Наряду с этим 60% опрошенных отказали Белоруссии и другим соседним государствам в предоставлении скидок на российские газ и нефть. По их словам, РФ не стоит продавать свои энергоресурсы ниже рыночной цены даже в обмен на поддержку со стороны указанных стран.

В то же время большинство респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство и торгово-экономического партнера – 40% и 35% соответственно. Конкурента в Белоруссии видят 4% опрошенных, врага – 3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Несогласованность в подходах к определению цены на газ между Москвой и Минском привела к конфликту неплатежей. Россия считает, что Белоруссия недоплатила за поставки газа в прошлом году 500 миллионов долларов и в связи с этим ввела сокращенный график поставок.