Почти 80% россиян высказались против безвизового режима с Белоруссией

Большинство граждан России считают необходимым отменить безвизовый режим с Белоруссией. В пользу данной меры высказались 78% участников социологического опроса.

За сохранение свободного перемещения между двумя странами выступили только 16% респондентов.

Наряду с этим 60% опрошенных отказали Белоруссии и другим соседним государствам в предоставлении скидок на российские газ и нефть. По их словам, РФ не стоит продавать свои энергоресурсы ниже рыночной цены даже в обмен на поддержку со стороны указанных стран.

В то же время большинство респондентов воспринимают Белоруссию как дружественное государство и торгово-экономического партнера – 40% и 35% соответственно. Конкурента в Белоруссии видят 4% опрошенных, врага – 3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Несогласованность в подходах к определению цены на газ между Москвой и Минском привела к конфликту неплатежей. Россия считает, что Белоруссия недоплатила за поставки газа в прошлом году 500 миллионов долларов и в связи с этим ввела сокращенный график поставок.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость США ждет катастрофическое землетрясение

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО