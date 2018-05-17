Почти 40% россиян не удовлетворила работа кабмина

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 38% граждан России отрицательно оценивают работу правительства и не ждут улучшений при новом составе кабмина.

Более всего критикуют деятельность министерств и ведомств сторонники КПРФ – 71%. В то же время большинство положительных оценок принадлежит сторонникам «Единой России» - 75%.

Шестая часть респондентов (15%) негативно относится к Дмитрию Медведеву на посту премьера, называя его «недалеким». В то же время 71% опрошенных дали ему положительную характеристику.

49% россиян считают, что при новом составе кабмина положение в стране не изменится – правительство будет работать ни лучше и не хуже. В то же время 37% респондентов склонны верить в положительные перемены, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.