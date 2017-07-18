США почти в три раза увеличили стоимость угля для Украины
США увеличили стоимость поставок угля для Украины почти в три раза, следует из отчета U.S. Energy Information Administration.
Согласно документу, в 2016 году цена на уголь составляла 71 доллар за тонну, а в этом году стоимость угля выросла до 206 долларов за тонну.
При этом в первые три месяца 2017 года Киев закупил больше угля, чем за весь 2016 год.
В первом квартале текущего года США поставили Украине 865,7 тысячи тонн угля, а за аналогичный период 2016 года — лишь 355,1 тысячи тонн.
Отмечается, что для других покупателей американского металлургического угля цены наоборот уменьшились.
Ранее власти Украины заявляли о планах заменить поставки донбасского угля импортом из Южной Африки и США, сообщает Life.
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