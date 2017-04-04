Почти половина россиян не уверены в завтрашнем дне

Социологи фонда «Общественное мнение» установили, что 46% жителей России испытывают неуверенность в завтрашнем дне.

О наличии чувства уверенности в будущем заявили 45% опрошенных. Преимущественно – это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Чувство неуверенность более свойственно людям в возрасте 46-60 лет, передает «Интерфакс».

Свою уверенность в завтрашнем дне респонденты объясняли тем, что у них «все хорошо», востребованностью на работе и доверием властям страны. Неуверенность у граждан вызывают нестабильность в стране и мире, низкие зарплаты и пенсии, высокие тарифы и страх безработицы.

В фонде также отметили, что в стране растет число оптимистов. Так, в 2012 году их было 44%, а на сегодняшний день – 48%. И наоборот, число пессимистов за это период сократилось с 12% до 9%.

Опрос проводился 25-26 марта в 104 населенных пунктах. В не приняли участие полторы тысячи человек.