Почти половина россиян боится начала Третьей мировой войны

Согласно данным опроса "Левада-центра", 48 процентов россиян опасаются начала третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии. Вместе с тем, у 31 процента опрошенных таких опасений нет.

Еще 11 процентов граждан РФ не считают, что обострение отношений России и Запада на фоне сирийского кризиса способно глобально ухудшить мировой порядок, сообщает "Коммерсантъ". Одновременно с этим 39 процентов опрошенных уверены, что Россия и Запад не смогут договориться по Сирии. Более половины (52 процента) респондентов положительно оценивают бомбардировки ВКС РФ в Сирии.

Большая часть опрошенных (64 процента) знают о сирийском конфликте лишь немного. За событиями в Сирии внимательно следят только 18 процентов россиян.