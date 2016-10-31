Почти половина россиян боится начала Третьей мировой войны
Согласно данным опроса "Левада-центра", 48 процентов россиян опасаются начала третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии. Вместе с тем, у 31 процента опрошенных таких опасений нет.
Еще 11 процентов граждан РФ не считают, что обострение отношений России и Запада на фоне сирийского кризиса способно глобально ухудшить мировой порядок, сообщает "Коммерсантъ". Одновременно с этим 39 процентов опрошенных уверены, что Россия и Запад не смогут договориться по Сирии. Более половины (52 процента) респондентов положительно оценивают бомбардировки ВКС РФ в Сирии.
Большая часть опрошенных (64 процента) знают о сирийском конфликте лишь немного. За событиями в Сирии внимательно следят только 18 процентов россиян.
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