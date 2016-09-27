Почти половина жителей Украины желает вступления страны в Евросоюз

Порядка 50 процентов жителей Украины хочет вступления страны в Европейский союз, сообщается в исследовании, которое провели социологи Центра Разумкова.

49,7 процента респондентов, отвечая на вопрос «Нужно ли Украине вступить в Европейский Союз?», дают утвердительный ответ, 35,3 процента - отрицательный.

На западе и в центре страны большинство опрошенных поддерживают вступление в Евросоюз (77,4 процента и 55,8 процента соответственно); на востоке, в Донбассе и на юге больше тех, кто выступает против вступления (57,6 процента, 52,8 процента и 44 процента).

По мнению 45,8 процента жителей Украины, главным внешнеполитическим приоритетом являются отношения со странами ЕС, более 12 процентов определяют приоритетными контакты с РФ, а 6,9 процента – с другими странами СНГ.

Отвечая на вопрос «Насколько для вас важно введение безвизового режима со странами ЕС?», 19,2 процента украинцев дали ответ «очень важно», 25,7 процента респондентов – «скорее важно», 22,3 процента – «мало важно» и 26,7 процента – «не важно совсем».

При этом лишь 6,5 процента жителей Украины верят в то, что страна получит безвизовый режим с ЕС до конца текущего года.

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