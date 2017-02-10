Почти половина американских детей живет в нищете
Более 40 процентов младенцев и детей дошкольного возраста в США живут в семьях, находящихся за чертой бедности. Такие данные опубликовал Национальный центр детской бедности.
По словам специалистов, ситуация с бедностью среди детей обстоит даже хуже, чем среди взрослых. Так, около 5,2 миллиона младенцев и 25 миллионов детей до трех лет живут в семьях, где совместный годовой заработок менее 30 тысяч долларов. За последние три года уровень бедности среди детей поднялся на 1 процент, - сообщает «VistaNews».
Значительная часть бедных детей живет в семьях латино - и афро-американцев (60 процентов), 30 процентов детей проживают в семьях азиатского и европейского происхождения.
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