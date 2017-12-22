Почти 2 миллиона должников останутся дома в Новый год
Почти два миллиона россиян не смогут отдохнуть за пределами РФ в новогодние праздники из-за долгов, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Уточняется, что в отношении 1,9 миллиона россиян действует временное ограничение на выезд из-за долгов, общая сумма которых превышает 1 триллион рублей. Средняя сумма задолженности одного россиянина составляет 561,3 тысячи рублей.
Ведомство предупреждает, что в период новогодних каникул сотрудники службы судебных приставов будут круглосуточно дежурить в крупных международных аэропортах, сообщает «Федерал пресс».
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