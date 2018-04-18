Почти 1,4 миллиона деревьев посадят в Подмосковье
В рамках масштабной экологической акции «Лес Победы» в Подмосковье будет высажено более 1,4 миллиона новых деревьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Уточняется, что на землях лесного фонда выделено восемьдесят участков площадью 377 гектаров, где будут посажены деревья.
Кроме того, на землях муниципалитетов посадят еще 113 тысяч деревьев. Центральной площадкой станет участок площадью 40,3 гектара в Солнечногорском районе, где будут высажены сосны, дубы и липы.
Всем желающим принять участие в акции будут выдавать необходимый для посадки саженцев инвентарь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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