Почти 4 миллиона человек празднуют День России

В праздничных мероприятиях в День России приняли участие 3,8 миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на продолжающихся мероприятиях.

В Москве в празднованиях приняли участие порядка 270 тысяч человек, сообщает «РИА Новости»

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