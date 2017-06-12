Почти 4 миллиона человек празднуют День России

В праздничных мероприятиях в День России приняли участие 3,8 миллиона человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на продолжающихся мероприятиях.

В Москве в празднованиях приняли участие порядка 270 тысяч человек, сообщает «РИА Новости»