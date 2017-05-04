Почти 100 миллиардов рублей будет потрачено на реновацию столичного жилья

Почти 100 миллиардов рублей будет выделено из бюджета Москвы на реновацию столичного жилфонда.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал изменения в закон «О бюджете Москвы», предусматривающий выделение 96,5 миллиардов рублей на программу реновации жилфонда.

Согласно документу, дефицит бюджета Москвы составит 314,4 миллиардов рублей, тогда как изначально размер дефицита был утвержден в размере 217,9 миллиардов рублей.

Мэр также не исключил, что в программу реновации могут войти дома, этажность которых составляет менее пяти этажей. Жители таких зданий могут сами обратиться с просьбой включить их в список.

2 мая был опубликован полный перечень сносимых домов, напоминает «Федерал пресс».