Почти 4 млн биткоинов утрачено из-за забытых паролей

Более 23 процентов от общего количества биткоинов утрачены навсегда из-за забытых владельцами паролей, следует из отчета, подготовленного компанией Chainalysis, отслеживающей операции с криптовалютой.

По данным экспертов, от 2,8 до 3,8 миллиона биткоинов навсегда остались в своеобразном виртуальном чистилище.

Кроме того, примерно миллион биткоинов принадлежат самому создателю данной криптовалюты — Сатоси Накамото.

Система защиты криптовалюты устроена таким образом, что если владелец забыл пароль от кошелька, восстановить его практически невозможно, пишет газета «Ведомости».

Миллиардер Илон Маск, калифорнийский кинопродюсер Ник Теста, IT-специалист из Уэльса Джеймс Хауэлл также попали в список «счастливчиков», забывших пароль от своих кошельков, сообщает «Собеседник».