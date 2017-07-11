«Почте России» грозит штраф в полмиллиона рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Нижегородской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении «Почты России».

Поводом для этого послужило нарушение государственным предприятием законодательства о рекламе. «Распространение рекламных сообщений без согласия получателя противоречит Закону о рекламе. У ответчика - ФГУП «Почта России» отсутствовало согласие абонента – Нижегородского УФАС России на получение рекламы», - говорится на сайте ведомства.

В соответствии сч.1 ст. 14.3 КоАП РФ «Почта России» может быть оштрафована на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.