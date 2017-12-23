Почтальон на Урале подстроила нападение и присвоила себе пенсии
Челябинские полицейские разоблачили почтальона, которая подстроила нападение и присвоила себе пенсии.
Инцидент произошел 20 декабря в Миассе. В отдел полиции поступила информация, что в одном из подъездов жилого дома совершено нападение на женщину 1975 года рождения. В результате у почтальона похитили денежные средства в размере 140 тыс. рублей, передает агентство «URA.RU».
Сотрудники уголовного розыска разоблачили преступницу и сообщили, что женщина сама инициировала нападение, а деньги присвоила себе. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
В августе 2017 года почтальон на Кубани сумела отбить нападение грабителя.
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