Почтальон на Урале подстроила нападение и присвоила себе пенсии

Челябинские полицейские разоблачили почтальона, которая подстроила нападение и присвоила себе пенсии.

Инцидент произошел 20 декабря в Миассе. В отдел полиции поступила информация, что в одном из подъездов жилого дома совершено нападение на женщину 1975 года рождения. В результате у почтальона похитили денежные средства в размере 140 тыс. рублей, передает агентство «URA.RU».

Сотрудники уголовного розыска разоблачили преступницу и сообщили, что женщина сама инициировала нападение, а деньги присвоила себе. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В августе 2017 года почтальон на Кубани сумела отбить нападение грабителя.