Почтальон на Урале подстроила нападение и присвоила себе пенсии

Челябинские полицейские разоблачили почтальона, которая подстроила нападение и присвоила себе пенсии.

Инцидент произошел 20 декабря в Миассе. В отдел полиции поступила информация, что в одном из подъездов жилого дома совершено нападение на женщину 1975 года рождения. В результате у почтальона похитили денежные средства в размере 140 тыс. рублей, передает агентство «URA.RU».

Сотрудники уголовного розыска разоблачили преступницу и сообщили, что женщина сама инициировала нападение, а деньги присвоила себе. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В августе 2017 года почтальон на Кубани сумела отбить нападение грабителя.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: кража
Следующая новость Ксения Собчак выдвинута на выборы от партии «Гражданская инициатива»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО