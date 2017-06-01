«Почта России» попробует создать свою авиакомпанию
Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов заявил о намерении организации в ближайшее время создать отдельный авиапарк для перевозки грузов по всей стране.
В данный момент у «Почты России» уже есть два воздушных судна - грузовых самолета ТУ-204С, которые совершают рейсы по России, а с марта 2017 года – еще и в Китай.
По мнению Дмитрия Страшнова, два самолета для почтовых перевозок даже в российском масштабе – немного, не говоря уже о международном.
Он убежден, что у «Почты России» прекрасный потенциал, чтобы развивать авиационные перевозки и создать собственную авиакомпанию, отмечает РИА Новости.
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