«Почта России» перехватила посылку с пистолетом

Псковский почтамт во время проверки почтовых отправлений с помощью досмотрового оборудования обнаружил в одной из посылок подозрительное вложение.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли посылку в присутствии понятых. В ней обнаружился разобранный пистолет Glock.

Правоохранители изъяли оружие, а сотрудники почтамта передали им имена отправителя и получателя посылки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Nation News.

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