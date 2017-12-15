«Почта России» перехватила посылку с пистолетом
Псковский почтамт во время проверки почтовых отправлений с помощью досмотрового оборудования обнаружил в одной из посылок подозрительное вложение.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли посылку в присутствии понятых. В ней обнаружился разобранный пистолет Glock.
Правоохранители изъяли оружие, а сотрудники почтамта передали им имена отправителя и получателя посылки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Nation News.
Следующая новость В Шереметьево кубинец попался на контрабанде рома и сигар
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии