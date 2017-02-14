«Почта России» опровергла инцидент с вооруженным налетом на её инкассаторов

«Нападение на инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве произошло вне помещения и не на территории отделения связи. Работники и посетители «Почты России» в ходе происшествия не пострадали», - сообщили «Русской Планете» («РП») в пресс-службе государственного почтового ведомства.

Как отметили в пресс-службе ФГУП «Почта России», «источник, знакомый с ситуацией, рассказал следующее: нападение было совершено на сотрудников ФГУП «Главный центр спецсвязи» (ГЦСС), который не имеет отношения к «Почте России».

Ранее СМИ сообщили, что в районе Отрадное города Москвы совершен вооруженный налет на инкассаторов «Почты России».