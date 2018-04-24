«Почта России» окончательно откажется от зарубежного софта
Процесс импортозамещения в сфере программного обеспечения компания планирует завершить в сжатые сроки.
По словам замглавы «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов Сергея Емельченкова, переход на отечественный софт может быть осуществлен не в 2021 году, как намечалось ранее, а в 2019-м, сообщает ТАСС.
В частности, сегодня, наряду с использованием программ 1С компания уже тестирует новое ПО «Мой Офис». Импортозамещение будет проведено и в облачных технологиях, добавил Емельченков.
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