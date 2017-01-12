«Почта России» объявила конкурс на лучшее детское письмо Илье Муромцу

В ближайшее время начнется конкурс на лучшее детское письмо былинному богатырю Илье Муромцу, организаторами которого выступят «Почта России» и Театр-музей Ильи Муромца, расположенный в городе Муроме Владимирской области.

- «Почта России» совместно с Театром-музеем Ильи Муромца, расположенным в Муроме Владимирской области, объявляет конкурс на лучшее детское письмо былинному богатырю. В конкурсе примут участия послания, адресованные Илье Муромцу, и опущенные в любой почтовый ящик на территории России в период с 12 по 31 января. Авторам лучших писем Театр-музей предоставит бесплатные билеты на театрализованное представление с участием Ильи Муромца и других былинных богатырей, а также другие призы и подарки, - сообщили ТАСС в пресс-службе федерального почтового оператора.

Собеседник агентства подчеркнул, что письма можно наплавлять по адресу: Владимирская область, Муром, улица Коммунистическая, дом 33, Театр-музей Ильи Муромца.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Министерство обороны Украины внесло несколько правок в украинскую версию «Википедии». В числе прочего военное ведомство изменило «место рождения» былинного богатыря, сделав его уроженцем Черниговской области Украины.