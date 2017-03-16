«Почта России» обнаружила наркотики в посылке из Перу

«Почта России» обнаружила канал поставки психотропных наркотиков из Перу с помощью международных отправлений.

Как уточняется в материале, 43-летний москвич был задержан с поличным, когда обратился в отделение почты для получения посылки. Его подозревают в организации контрабандного канала получения и распространения наркотиков на территории России.

Отмечается, что сотрудники федеральной таможенной службы изъяли посылку и обнаружили в ней одиннадцать пластиковых бутылок с концентратом запрещенных наркотических средств общим весом более двух килограммов.

Проверка показала, что в посылке находилось 460 грамм наркотика диметилтриптамина, известного как DMT, сообщает «Вечерняя Москва».