«Почта России» обнаружила наркотики в посылке из Перу
«Почта России» обнаружила канал поставки психотропных наркотиков из Перу с помощью международных отправлений.
Как уточняется в материале, 43-летний москвич был задержан с поличным, когда обратился в отделение почты для получения посылки. Его подозревают в организации контрабандного канала получения и распространения наркотиков на территории России.
Отмечается, что сотрудники федеральной таможенной службы изъяли посылку и обнаружили в ней одиннадцать пластиковых бутылок с концентратом запрещенных наркотических средств общим весом более двух килограммов.
Проверка показала, что в посылке находилось 460 грамм наркотика диметилтриптамина, известного как DMT, сообщает «Вечерняя Москва».
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