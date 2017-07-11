«Почта России» может доставлять продукты малоимущим

Необходимо включить в продуктовый набор для малоимущих граждан только продукцию, произведенную российскими аграриями, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По его мнению, доставка продуктов могла бы осуществляться «Почтой России», чтобы снизить затраты, минуя торговые сети.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор рассказал, что инициатором программы выступает Минпромторг, который предлагает внедрить продовольственные карточки, которые можно будет отоваривать в магазинах.

«Мы считаем, что в такой набор должны войти продукты, которые в большом объёме производят наши аграрии, — подсолнечное масло, крупы, сахар, мясные консервы из курицы и свинины», —сказал Лисовский, отметив, что у этих товаров длительный срок хранения, поэтому их можно доставлять «Почтой России».

Включать же в набор рыбу, мясо и овощи сенатор считает нецелесообразным, так как эти продукты быстро портятся.

11 июля в палате регионов состоится первое заседание рабочей группы по подготовке программы продовольственной помощи малоимущим гражданам.