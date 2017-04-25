«Почта России» будет бороться с очередями

«Почта России» собирается бороться с очередями в городах-миллионниках, сообщил гендиректор организации Дмитрий Страшнов.

По его словам, до конца года «Почта России» распространит на все города-миллионники проект по борьбе с очередями, частью которого является оптимизация управленческого персонала и повышение зарплат линейным сотрудникам.

Пилотный проект по борьбе с очередями был запущен в Москве в феврале. В его рамках компания оптимизирует 486 штатных единиц в аппаратах управления почтамтов. Высвобожденные средства будут направлены на повышение заработных плат работникам почтовых отделений.

Почтальонам планируется повысить зарплаты примерно до 25 тысяч рублей в месяц, операторам — до 30 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».