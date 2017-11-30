Почетным болельщикам вручили билеты на ЧМ-2018
Одиннадцать «суперболельщиков», представляющих города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, получили билеты.
Церемония вручения состоялась в государственном Кремлевском дворце. Билеты поклонникам игры выдавали экс-футболисты Никита Симонян, Гордон Бэнкс, Кафу, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Диего Форлан и Карлес Пуйоль, передает ТАСС. В мероприятии также должен был участвовать Диего Марадона, но ему в этом помешали проблемы со здоровьем.
Самому младшему из почетных болельщиков шесть лет, самому старшему – 75. Завтра, 1 декабря, они примут участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018
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