Почему не сработал «Новичок»

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя создателем нервно-паралитического вещества «Новичок», объяснил, почему экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления.

По его словам, вещества класса «Новичок» в условиях повышенной влажности представляют собой неустойчивые соединения, а в день, когда произошло покушение на Скрипалей, в городе стоял туман.

«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот», — отметил химик в беседе с «Коммерсантом».

Он также пояснил, что концентрация вещества успела упасть в несколько раз. И потому Скрипали получили дозу, но не летальную.

Накануне ОЗХО представила результаты исследования яда, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества, сообщает «РИА Новости».