Побывавший в коме журналист Лебедев взял интервью у умершего Сергея Гимаева
Перенесший тяжелый инфаркт спортивный журналист Максим Лебедев был введен в состояние медикаментозной комы, в котором находился около семи часов. Проснувшись, пациент рассказал, что встретился «там» с умершим обозревателем телеканала «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.
«Интервью» было опубликовано на сайте «Советского спорта», но позже удалено по этическим соображениям. Однако текст уже успел распространиться в интернете, - сообщает «Лайф».
По «словам Гимаева», на том свете тоже есть хоккей, его много «он немного другой, но все равно очень классный». Все знаменитые хоккеисты, ушедшие из жизни, продолжают играть и там, - утверждает Лебедев.
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