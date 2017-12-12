У побережья Севастополя найдены три античных якоря
В Севастополе у берегов населенного пункта Любимовка найдены три якоря, предположительно относящиеся к ранневизантийской эпохе.
Находку обнаружили участники экспедиции Центра морских исследований и технологий (ЦМИТ) Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Института востоковедения РАН.
Якоря находились на глубине пяти метров. Предполагается, что они являются свидетельством кораблекрушения.
Ученые датируют якоря приблизительно IV-V веками. В районе их обнаружения специалисты надеются обнаружить и другие артефакты – фрагменты судна, монеты, изделия из керамики. Все это поможет датировать находку более точно, сообщает пресс-служба СевГУ.
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