У побережья Ливии обнаружили тела почти 30 мигрантов

У побережья Ливии обнаружена лодка с телами 28 нелегальных мигрантов. Предполагается, что они погибли от жажды и голода.

Лодку заметили неподалеку от города Сабрата местные рыбаки, которые и отбуксировали ее к берегу. В МВД Ливии предположили, что мигранты не сумели сами достичь берега из-за поломки мотора их судна, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Агентство отмечает, что Ливия является крупнейшим перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся из Африки в Европу. Поток нелегалов резко возрос после свержения режима Муаммара Каддафи.