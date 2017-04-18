У побережья Ливии обнаружили тела почти 30 мигрантов
У побережья Ливии обнаружена лодка с телами 28 нелегальных мигрантов. Предполагается, что они погибли от жажды и голода.
Лодку заметили неподалеку от города Сабрата местные рыбаки, которые и отбуксировали ее к берегу. В МВД Ливии предположили, что мигранты не сумели сами достичь берега из-за поломки мотора их судна, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Агентство отмечает, что Ливия является крупнейшим перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся из Африки в Европу. Поток нелегалов резко возрос после свержения режима Муаммара Каддафи.
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