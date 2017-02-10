На побережье Великобритании вынесло крупную партию наркотиков
На двух пляжах британского графства Норфолк местные правоохранители обнаружили бесхозную крупную партию кокаина.
Наркотики были найдены у населенного пункта Хоптон-он-си, располагающегося рядом с известным курортом Грейт-Ярмут. Кокаин был расфасован во пакеты и уложен в небольшие ящики. Общий вес партии составил 360 кг, а оценивается она ориентировочно в 50 миллионов фунтов стерлингов (свыше 63 миллионов долларов), передает ТАСС.
В настоящее время британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, пограничники, береговая охрана и полиция выясняют, каким образом кокаин мог оказать в прибрежных водах страны.
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