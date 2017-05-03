В МО ко Дню Победы приготовили около тысячи мероприятий
С 6 по 9 мая в Московской области пройдут свыше 900 праздничных мероприятий.
Первый заместитель председателя правительства области Ольга Забралова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в парках культуры и отдыха состоятся концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы, квесты.
Более подробную информацию о мероприятиях издание рекомендует искать на сайтах парков.
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