В МО ко Дню Победы приготовили около тысячи мероприятий

С 6 по 9 мая в Московской области пройдут свыше 900 праздничных мероприятий.

Первый заместитель председателя правительства области Ольга Забралова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в парках культуры и отдыха состоятся концерты артистов, творческих коллективов и ветеранов, кинопоказы, интерактивные программы, квесты.

Более подробную информацию о мероприятиях издание рекомендует искать на сайтах парков.