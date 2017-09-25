Победительница Евровидения раскритиковала законы Украины

Украинская певица Джамала, победившая на конкурсе Евровидение в 2016 году с антироссийской песней, раскритиковала законы Украины.

По ее мнению, языковые квоты, введенные для песен на радио, необходимо доработать, так как есть много хороших песен, записанных на английском и русских языках.

Ранее ее песня «1944», с которой она победила на «Евровидении», также попала под квоты. Песня поется на английском языке, а припев – на крымско-татарском, сообщает «Федерал пресс».