Победителем кинофестиваля в Москве стал китайский фильм
Документальный фильм «Хохлатый ибис», снятый китайским режиссером Лян Цяо, завоевал главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля – «Золотой Святой Георгий».
Лента посвящена экологическим проблемам, существующим в современном Китае.
«Серебряный Святой Георгий» был вручен турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за фильм «Желтая жара». Картина рассказывает о семье нелегальных иммигрантов.
Специальным призом жюри отметило отечественный фильм «Мешок без дна», режиссером которого является Рустам Хамдамов, сообщает «Лента.ру».
Кинофестиваль проходил в столице России с 22 по 29 июня.
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