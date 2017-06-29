Победителем кинофестиваля в Москве стал китайский фильм

Документальный фильм «Хохлатый ибис», снятый китайским режиссером Лян Цяо, завоевал главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля – «Золотой Святой Георгий».

Лента посвящена экологическим проблемам, существующим в современном Китае.

«Серебряный Святой Георгий» был вручен турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за фильм «Желтая жара». Картина рассказывает о семье нелегальных иммигрантов.

Специальным призом жюри отметило отечественный фильм «Мешок без дна», режиссером которого является Рустам Хамдамов, сообщает «Лента.ру».

Кинофестиваль проходил в столице России с 22 по 29 июня.