«Победа» запросила допуск на прямые рейсы в Вену и Гоа
Руководство авиакомпании «Победа» просит межведомственную комиссию при министерстве транспорта России допуск на прямые рейсы в Вену и Гоа.
Об этом говорится в материалах Росавиации.
В настоящее время «Победа» не возит своих пассажиров в Вену, но организует их доставку автобусом из Братиславы.
Австрия выразила этим фактом недовольство. По мнению властей этой страны, это нарушает двусторонние договоренности о воздушном сообщении между РФ и Австрией. Они просили российские авиавласти предпринять меры для прекращения этой операции.
В Гоа «Победа» хочет выполнять рейсы из регионов.
Следующая новость Администрацию президента РФ ждут реформы и реорганизация
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии