«Победа» запросила допуск на прямые рейсы в Вену и Гоа

Руководство авиакомпании «Победа» просит межведомственную комиссию при министерстве транспорта России допуск на прямые рейсы в Вену и Гоа.

Об этом говорится в материалах Росавиации.

В настоящее время «Победа» не возит своих пассажиров в Вену, но организует их доставку автобусом из Братиславы.

Австрия выразила этим фактом недовольство. По мнению властей этой страны, это нарушает двусторонние договоренности о воздушном сообщении между РФ и Австрией. Они просили российские авиавласти предпринять меры для прекращения этой операции.

В Гоа «Победа» хочет выполнять рейсы из регионов.