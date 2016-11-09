Победа Трампа на президентских выборах в США вызвала смятение в Евросоюзе

Выбор граждан Соединенных Штатов в пользу республиканца Дональда Трампа вызвал смятение в руководстве Евросоюза. Так, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что результат голосования привел к неопределенности будущих отношений между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

- Этим утром мы поздравили Дональда Трампа с победой. Уважая демократический выбор американцев, мы в то же время отдаем себе отчет о новых вызовах, к которым привели эти результаты. Первый из них на данный момент – это неопределенность наших будущих трансатлантических отношений, - цитирует Туска ТАСС.

Глава Евросовета выразил надежду, что ЕС и США продолжат сотрудничать максимально плодотворно.

- Я слушал речь избранного президента, который призвал к единству Америки. Я в свою очередь хочу призвать к европейскому и трансатлантическому единству. Я не верю, что сегодня какая-либо страна может быть великой и изолированной. Но я верю, что ЕС и США могут и должны работать вместе. Это в наших общих интересах, - подчеркнул Туск.

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