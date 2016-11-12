Победа Трампа может стать причиной переноса саммита НАТО
НАТО рассматривает вариант переноса саммита альянса на лето 2017 года. Ранее планировалось, что мероприятие будет назначено на весну.
Таким образом НАТО планирует дать возможность новому президенту США Дональду Траму определиться с политикой в отношении альянса, сообщает "Коммерсантъ". Ранее Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходимо пересмотреть свою роль в НАТО.
Глава альянса Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность избранием Трампа. Он опасается, что новый президент может отозвать войска из Европы. Между тем, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Америка вкладывает в работу альянса слишком много средств.
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