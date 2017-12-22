«Победа» не пустила пассажира с гирей в самолет

Гиря стала камнем преткновения между пассажиром и авиакомпанией «Победа», сотрудники которой не допустили тяжелый груз на борт.

В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что по данному инциденту будет проведена службная проверка, так как гиря не является запрещенным к провозу предметом.

По словам представителей авиакомпании, у них нет ограничений по весу и количеству провозимой ручной клади.

Ограничения распространяются только на габариты, однако гиря установленные нормы не превышала, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».