«Победа» не пустила пассажира с гирей в самолет
Гиря стала камнем преткновения между пассажиром и авиакомпанией «Победа», сотрудники которой не допустили тяжелый груз на борт.
В пресс-службе авиаперевозчика заявили, что по данному инциденту будет проведена службная проверка, так как гиря не является запрещенным к провозу предметом.
По словам представителей авиакомпании, у них нет ограничений по весу и количеству провозимой ручной клади.
Ограничения распространяются только на габариты, однако гиря установленные нормы не превышала, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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