«Победа» просит у Минтранса РФ допуск к рейсам в Пизу и Турин
Руководство авиакомпании «Победа» просит у министерства транспорта России допуски на регулярные рейсы в итальянские города Пиза и Турин.
Об этом сообщается в материалах, которые опубликовала Росавиация.
«Победа» просит до семи рейсов в недели для обоих направлений.
22 сентября межведомственная комиссия путем голосования решит, давать ли возможность компании выполнять рейсы в указанные города.
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