«Победа» просит у Минтранса РФ допуск к рейсам в Пизу и Турин

Руководство авиакомпании «Победа» просит у министерства транспорта России допуски на регулярные рейсы в итальянские города Пиза и Турин.

Об этом сообщается в материалах, которые опубликовала Росавиация.

«Победа» просит до семи рейсов в недели для обоих направлений.

22 сентября межведомственная комиссия путем голосования решит, давать ли возможность компании выполнять рейсы в указанные города.