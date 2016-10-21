«Победа» получила допуск на полеты в Армению

Руководство авиакомпании «Победа» получило допуск на выполнение рейсов из Москвы во второй по величине город Армении Гюмри.

Об этом сообщает Росавиация.

Разрешение выдано на полеты по 7 раз в неделю.

Компания уже получила допуск на полеты из Ростова-на-Дону в Ереван.