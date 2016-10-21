«Победа» получила допуск на полеты в Армению
Руководство авиакомпании «Победа» получило допуск на выполнение рейсов из Москвы во второй по величине город Армении Гюмри.
Об этом сообщает Росавиация.
Разрешение выдано на полеты по 7 раз в неделю.
Компания уже получила допуск на полеты из Ростова-на-Дону в Ереван.
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