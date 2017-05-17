«Победа» полетит в Баден-Баден

Российский лоукостер «Победа», являющийся дочерней компанией «Аэрофлота», получил разрешение летать из Москвы в немецкий Баден-Баден, говорится в сообщении Росавиации.

Как уточняется в материале, перевозчик сможет выполнять до четырех рейсов в неделю.

Вместе с тем, авиакомпании запретили осуществлять полеты в греческий город Ираклион, так как допуск на это направление получила компания «ЮТэйр».

Отмечается, что на данное направление также претендовали «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Глобус». Регулярные рейсы из Москвы в Ираклион выполняет «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия», сообщает «Интерфакс».