«Победа» полетит в Баден-Баден
Российский лоукостер «Победа», являющийся дочерней компанией «Аэрофлота», получил разрешение летать из Москвы в немецкий Баден-Баден, говорится в сообщении Росавиации.
Как уточняется в материале, перевозчик сможет выполнять до четырех рейсов в неделю.
Вместе с тем, авиакомпании запретили осуществлять полеты в греческий город Ираклион, так как допуск на это направление получила компания «ЮТэйр».
Отмечается, что на данное направление также претендовали «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Глобус». Регулярные рейсы из Москвы в Ираклион выполняет «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия», сообщает «Интерфакс».
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