«Победа» поблагодарила экипаж за удаление волейболиста Кимерова с рейса

Авиакомпания «Победа» поблагодарила экипаж самолета за оперативное удаление с рейса волейболиста новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова.

Представитель авиакомпании заявил, что волейболист вел себя агрессивно, а также пригрозил устроить «шоу» во время полета. Кроме того, пассажиры жаловались на Кимерова, и их слова подтверждают агрессивное поведение волейболиста.

Инцидент произошел 12 марта на борту самолета, выполнявшего полет из Самары в Москву. По словам Кимерова, рост которого составляет 215 сантиметров, поэтому ему «пришлось выставить колени в проход». Его действия вызвали возмущение стюардессы, которая до этого отказалась пересадить мужчину на место у аварийного выхода. Директор «Факела» Николай Капранов также встал на защиту волейболиста, уточнив, что у него есть очевидец, который сообщил, что инцидент спровоцировала стюардесса.

В результате спортсмена сняли с рейса прибывшие полицейские, сообщает «РИА Новости».