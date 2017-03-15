«Победа» объяснила инцидент с признанием волейболиста «Факела» дебоширом

Авиакомпания «Победа» объяснила, почему 215-сантиметровый волейболист «Факела» из Нового Уренгоя Александр Кимеров был снят с рейса Самара - Москва и объявлен авиадебоширом.

- У нас есть кабинный экипаж. Член экипажа — старший бортпроводник — подходит к нарушителю, который либо неадекватно себя ведет, либо нарушает правила, и просит его занять свое место. Если пассажир не подчиняется и продолжает вести себя агрессивно, старший бортпроводник докладывает о ситуации командиру воздушного судна. Выносится сначала устное, а потом письменное предписание. И если в этом случае пассажир не подчиняется, он признается дебоширом, — рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

Ранее сообщалось, что Кимеров после посадки на борт самолета попросил пересадить его на другое место, поскольку на предложенном он не помещался. Стюардесса отказала волейболисту в этой просьбе, тогда он выставил ноги в проход, что не понравилось работникам авиакомпании. На воздушное судно были вызваны сотрудники полиции, которые сняли Кимерова с рейса.

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Места: Россия
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