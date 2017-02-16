«Победа» наймет для своих сотрудников охрану за счет пассажиров
Российский лоукостер «Победа» поднимает цены на свои рейсы из-за необходимости нанять частные охранные предприятия для осуществления безопасности сотрудников, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Компания предупреждает, что полеты станут дороже примерно на два процента.
Решение об усилении охраны своих сотрудников в аэропортах и офисах связано с «недостаточно жесткими законодательными мерами, которые применяются к агрессивным пассажирам», говорится в сообщении компании.
На прошлой неделе в московском аэропорту «Внуково» опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа», сообщает «Интерфакс».
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