«Победа» наймет для своих сотрудников охрану за счет пассажиров

Российский лоукостер «Победа» поднимает цены на свои рейсы из-за необходимости нанять частные охранные предприятия для осуществления безопасности сотрудников, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Компания предупреждает, что полеты станут дороже примерно на два процента.

Решение об усилении охраны своих сотрудников в аэропортах и офисах связано с «недостаточно жесткими законодательными мерами, которые применяются к агрессивным пассажирам», говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе в московском аэропорту «Внуково» опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа», сообщает «Интерфакс».