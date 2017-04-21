«Победа» начала летать в Турцию
Российский лоукостер «Победа» начал выполнять рейсы в Турцию.
Как уточняется в материале, это единственная российская компания, выполняющая регулярные рейсы в Аланью, которая считается одним из самых доступных курортов.
Минимальная стоимость билета составляет 999 рублей. В тариф входит перелет по выбранному маршруту, провоз багажа до 10 килограммов в багажном отсеке и провоз в салоне дамской сумочки, мужского портфеля.
«Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот» и реализует проект низкобюджетного перевозчика, сообщает Life.
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