«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Российский лоукостер «Победа» запретил провоз ручной клади в салоне самолета сверх бесплатной нормы.

Нововведение действует уже с 10 декабря. Вся ручная кладь сверх нормы подлежит дополнительной оплате.

В ноябре «Победа» распространила новые правила, согласно которым, пассажир без дополнительной платы может взять на борт любое количество предметов без ограничений по весу, но при условии, что все они поместятся в калибратор габаритами 36х30х27 сантиметров.

При этом ручную кладь, не поместившуюся в калибратор, за дополнительную плату можно было пронести в салон или сдать в багажное отделение.

«Во-первых, 70 процентов наших клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади; во-вторых, платный багаж в салоне просто негде разместить: подавляющее большинство наших рейсов выполняется с полной загрузкой», - заявил представитель компании, комментируя новые правила.

Багаж, не поместившийся в калибратор, можно сдать в багажный отсек, доплатив тысячу рублей при оформлении услуги на регистрации рейса. Стоимость провоза багажа до 10 килограммов при бронировании услуги на сайте «Победы» составляет 499 рублей, сообщает Интерфакс.